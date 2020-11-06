Платон подаст в суд на Санду: Она использует методы Плахотнюка, льёт грязь и лжёт

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Предприниматель Вячеслав Платон подаст в суд на лидера ПДС Майи Санду за клевету. В комментарии для портала Unimedia он опроверг сделанное сегодня Санду заявление о том, что он якобы замышляет очередную кражу из банковской системы.

– Она использует методы Плахотнюка, льёт грязь и лжёт, думая, что народ глупый и поверит в это. Вместо того, чтобы представить позитивную, хорошую программу экономического развития страны, Санду ходит со страшилками и враньём, как это делал Плахотнюк на своих каналах, – сказал он.

Ранее во лжи Санду уличил Илан Шор. Сама лидер ПДС заявления пока не прокомментировала.

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