Платон подаст в суд на Санду: Она использует методы Плахотнюка, льёт грязь и лжёт

Платон подаст в суд на Санду: Она использует методы Плахотнюка, льёт грязь и лжёт

Предприниматель Вячеслав Платон подаст в суд на лидера ПДС Майи Санду за клевету. В комментарии для портала Unimedia он  опроверг сделанное сегодня Санду заявление о том, что он якобы замышляет очередную кражу из банковской системы. 

– Она использует методы Плахотнюка, льёт грязь и лжёт, думая, что народ глупый и поверит в это. Вместо того, чтобы представить позитивную, хорошую программу экономического развития страны, Санду ходит со страшилками и враньём, как это делал Плахотнюк на своих каналах, – сказал он. 

Ранее во лжи Санду уличил Илан Шор. Сама лидер ПДС заявления пока не прокомментировала.

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