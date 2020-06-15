Платон о депутате партии Санду: Агент Плахотнюка, который делает всё, чтобы облегчить ему жизнь

0

Освобожденный сегодня из тюрьмы предприниматель Вячеслав Платон заявил, что депутат партии Майи Санду Сергей Литвиненко “работает на Плахотнюка и получил заказ”. Заявление было сделано в контексте того, что Литвиненко назвал Платона “агентом российских спецслужб”.

– Человек работает на Плахотнюка, получил заказ. Мы дали текст его заявления на лингвистическую экспертизу, и эксперты с первого взглядам нам заявили, что текст, который выставил господин Литвиненко, и текст Мораря (бывший глава Антикоррупционной прокуратуры – прим.ред.) в адрес генерального прокурора, написан одним и тем же лицом. Мы проведем экспертизу, покажем и докажем это. Литвиненко – простой коррупционер, агент Плахотнюка. Он делает всё, чтобы облегчить главному государственному преступнику жизнь, – сказал Платон.

Сергей Литвиненко данное заявление пока не прокомментировал.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.