Платон: Лянкэ получил от Шора взятку – 300 тысяч (ВИДЕО)

Платон: Лянкэ получил от Шора взятку – 300 тысяч (ВИДЕО)

Вячеслав Платон готов представить доказательства коррупционной деятельности бывшего премьера страны Юрия Лянкэ. В рамках передачи на частном телеканале бизнесмен рассказал, что Лянкэ получил от Илана Шора 300 тысяч “для участия в выборах”. 

– Эти деньги не были задекларированы, Шор дал их Лянкэ кэшем. Доказательства есть – запись разговора Шора, в котором он об этом говорит, – сказал Платон. 

Названные предпринимателем лица эти заявления пока никак не прокомментировали.

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