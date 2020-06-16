Платон: Лянкэ получил от Шора взятку – 300 тысяч (ВИДЕО)

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Вячеслав Платон готов представить доказательства коррупционной деятельности бывшего премьера страны Юрия Лянкэ. В рамках передачи на частном телеканале бизнесмен рассказал, что Лянкэ получил от Илана Шора 300 тысяч “для участия в выборах”.

– Эти деньги не были задекларированы, Шор дал их Лянкэ кэшем. Доказательства есть – запись разговора Шора, в котором он об этом говорит, – сказал Платон.

Названные предпринимателем лица эти заявления пока никак не прокомментировали.

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