“Платили за хорошие отзывы?”: Генпрокуратура проверит законность финансовых отношений ППДП и НПО

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко требует от Генеральной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии проверить, была ли отражена оплата услуг, которые НПО “WatchDog.MD” оказывала ППДП, в финансовых отчётах платформы. Об этом социалист сообщил на своей странице в соцсети после того, как депутат “Достоинство и правда” Дину Плынгэу заявил, что эксперт данной организации Валерий Паша получал от них деньги.

– “Хорошим людям” платят “плохие политики”, чтобы они лгали наивным гражданам. Депутат парламента публично признал, что партия, которую он представляет, платила наёмному лицу, чтобы тот лгал людям. По признанию депутата ППДП Дину Плынгэу, гражданин Валериу Паша, называющий себя “гражданским активистом”, “экспертом” и “политическим комментатором”, оказывал “платные” услуги платформе “Достоинство и правда”. Судя по публикации депутата, Валериу Паша, который также представляет общественную организацию “WatchDog.MD”, был медиа-наёмником, задачей которого было публиковать положительные отзывы об этой партии, – отметил Односталко.

Учитывая, что информация об оказании консультационных услуг политической партии является публичной, депутат ПСРМ обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность финансовых отношений между Валериу Пашой и ППДП. Владимир Односталко также просит Центральную избирательную комиссию проверить, были ли эти услуги заявлены в соответствии с законом. – В случае выявления нарушения закона виновные должны быть привлечены к ответственности, – пишет социалист.

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