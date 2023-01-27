Платформу еducatieonline.md дополнили новым расширением

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Электронная библиотека еducatieonline.md дополнена новым расширением: www.educatieinteractiva.md, предназначенным для учителей, учащихся и родителей.

Контент можно использовать бесплатно на основе учётной записи. Интерфейс прост в использовании, каждое действие сопровождается коротким видеоуроком с дополнительными пояснениями. Расширение доступно на государственном и русском языках, пишет moldpres.md.

Ученик сможет проверять свои знания, учиться в собственном темпе и осваивать преподаваемый материал в интерактивной и увлекательной форме. При этом каждый родитель сможет с детьми школьного возраста отрабатывать в семейной среде материал, преподаваемый на занятиях. В феврале будет запущено мобильное приложение www.educatieinteractiva.md, которое позволит учащимся посещать интерактивные занятия с мобильных телефонов.

Расширение www.educatieinteractiva.md как часть цифровой библиотеки онлайн-образования было запущено Главным управлением образования, молодёжи и спорта в ноябре 2022 года.

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