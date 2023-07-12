Платформа Hometer: новые методы сдачи в аренду и продажи недвижимости

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В 2023 году старые методы продажи и сдачи в аренду недвижимости отходят на задний план. Теперь потенциальных клиентов заинтересовать становится все сложнее, ведь они знают, что предложений на рынке достаточно.

Поэтому нужно использовать новые способы для привлечения внимания в сфере недвижимости. Именно для этого была создана платформа Hometer, которая занимается инновационными решениями для управления жилыми помещениями.

И это не просто слова. Над задачами трудится огромная команда специалистов в разных областях, чтобы в итоге остались довольны все. Мы создаем максимально удобный для покупателя и владельца недвижимости продукт, который состоит из комплекса услуг на выбор. Обратившись в Hometer, вы можете избежать стресса, а освободившееся время потратить на более приятные дела, чем продажа квартиры в Молдове.

Принцип работы Hometer

Компания руководствуется важной целью — изменить мир недвижимости. Мы хотим показать, что каждый может заниматься тем, что у него получается лучше всего. Если вы не имеете опыта в сфере продаж, но столкнулись с этим вопросом, задачи можно легко делегировать на профессионалов. Они не просто возьмут на себя часть работы, но могут подстраховать в вопросах, с которыми вы хотите попробовать справиться сами. Все, что вам нужно — это решить, с какими задачами вам нужна помощь.

Наша гордость — это создание 3D туров по вашей квартире или дому. Такой обзор помогает за несколько минут осмотреть каждый уголок жилья без выезда на объект. Это помогает не только сэкономить время на просмотрах, но повысить спрос потенциальных покупателей или арендаторов. Ведь такой подход используется редко, поэтому это интересно. А то, что интересно, всегда повышает спрос. А если появляется конкуренция, то можно выгодно и в короткий период времени достичь поставленных результатов, то есть продать или сдать в аренду вашу недвижимость.

Hometer работает как с покупателями, так и с продавцами. Первым мы помогаем детально ознакомиться с проектом, демонстрируем снятый обзор и проводим реальный показ недвижимости, если человек действительно заинтересован. С владельцами недвижимости мы работаем более комплексно — проводим исследование рынка недвижимости, оцениваем спрос и предложения, определяем стоимость объекта, размещаем информацию на платформе и запускаем рекламу. В объявлениях используем современные маркетинговые инструменты и качественные ролики. По желанию можем сопровождать до самой сделки и взять на себя другие задачи, такие как выезд мастера на объект для устранения неполадок, юридическое консультирование, продвижение во всех социальных медиа, оформление квартиры или дома.

Какие технологии использует Hometer

Наша команда специалистов предлагает владельцам недвижимости инновационные инструменты и решения, такие как сканирование объектов с помощью технологии Matterport и монтаж 3D-тура. Мы стремимся облегчить жизнь нашим клиентам, предоставляя им эффективное управление своей собственностью. А еще мы очень гордимся тем, что каждый наш эксперт в области недвижимости, маркетинга, юриспруденции и технических решений, работает с целью создавать уникальный продукт, который дает возможность оставаться лидерами на рынке. Благодаря услугам Hometer, продажа или сдача в аренду недвижимости становится проще и быстрее.

Если вы хотите узнать больше о сотрудничестве, давайте обсудим детали и договоримся о встрече. Вся информация есть на сайте.

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Ответим на все ваши вопросы по тел.: 061222221