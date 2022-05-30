Платформа eu.chisinau.md: с момента запуска решено около 6500 запросов

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С начала текущего года на платформе eu.chisinau.md было размещено 1505 обращений. Из них решено 373 проблемы, 525 находятся в стадии рассмотрения, 188 запросов отклонено, остальные в скором времени рассмотрят.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что проблемы, о которых сообщают люди, разнообразны, по этой причине срок их решения варьируется от случая к случаю.

Запросы распределились следующим образом: сектор Рышкановка – 414 обращений, сектор Ботаника – 363 обращения, сектор Центр – 287 обращений, сектор Буюканы – 194 обращения, сектор Чеканы – 247 обращений.

В процесс решения проблем вовлечена большая часть управлений, среди которых – Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – 144 жалобы; Главное управление общественного транспорта и связи – 373 жалобы; МП “Exdrupo” – 64 жалобы; МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” – 111 жалоб; МП “Lumteh” – 130 жалоб; МП “Autosalubritate” – 5 жалоб; МП АО “Apă-Canal Chișinău” – 25 жалоб. Остальные проблемы отслеживаются и рассматриваются претурами секторов.

С момента запуска платформы eu.chisinau.md было зарегистрировано 11 702 жалобы. Из общего количества поступивших жалоб решено 6 497.

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