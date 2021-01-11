Платформа eu.chisinau.md активно используется кишинёвцами: за 10 дней нового года поступило более 200 сообщений

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С начала нынешнего года на платформу eu.chisinau.md, созданную для обеспечения коммуникации между гражданами и местными властями, поступило более 200 сообщений о выявленных кишиневцами проблемах в столице. Такие данные были представлены сегодня в ходе оперативного заседания начальников муниципальных служб.

Так, с 1 по 10 января было зарегистрировано 222 сообщения. Из них 54 относятся к сектору Ботаника, 42 – к сектору Чеканы, 29 – к сектору Центр, 49 – к сектору Рышкановка, 48 – к сектору Буюканы.

Ранее генеральный примар Ион Чебан возмутился, что некоторые запросы, поступившие на платформу, выполнены не полностью и некачественно, а иные и вовсе не выполнены.

– Муниципалитет изучает все отклонения в работе и найдет эффективные решения для дальнейшей связи между гражданином и местной администрацией Кишинева. Я попросил все подразделения, ответственные за ведение отчетов, в кратчайшие сроки обеспечить улучшение процесса экспертизы и решения проблем в столице, – заявил ранее градоначальник.

Следует отметить, что в 2020 году были рассмотрены более 2000 онлайн-заявок, поданных гражданами на платформу eu.chisinau.md. 900 заявок в настоящее время находятся в процессе работы, а 400 запросов изучаются. 500 заявок были отклонены из-за неточной формулировки или из-за того, что они не входят в компетенцию муниципалитета.

Электронная система eu.chisinau.md была запущена в апреле 2020 года. Большинство поступивших на неё запросов связаны с: вывозом отходов; уборкой парков и скверов; эвакуацией незаконно размещенных киосков; отсутствием уличного освещения; проведением текущих ремонтных работ по обслуживанию инженерных сетей; устранением аварийных ситуаций в подвалах многоквартирных домов; нанесением дорожной разметки и др. Большинство проблем, о которых сообщили граждане, были зарегистрированы в секторе Ботаника, а наименьшее число – на Буюканах.

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