Платформа compensatii.gov.md запущена: что нужно сделать, чтобы получить помощь (ВИДЕО)

0

Сегодня была запущена онлайн-платформа compensatii.gov.md. Бытовые потребители, которые хотят получать помощь при оплате счетов в период с ноября 2022 года по март 2023 года, должны зарегистрироваться на этом сайте до 25 ноября.

Электронная система позволяет собрать необходимые данные для определения категории энергетической уязвимости. Компенсации будут перечисляться непосредственно на счета поставщиков и отражаться в фактурах за газ, отопление и электроэнергию. Помощь от государства будет предоставляться с ноября по март, передаёт ipn.md.

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь сообщил, что регистрация семей открыта на полтора месяца, до 25 ноября, для получения категории уязвимости уже в фактурах за ноябрь. После этого процесс продолжится, но категория уязвимости будет применяться с момента регистрации.

– Первые компенсации будут указаны в фактурах за ноябрь, которые будут получены потребителями в начале декабря. В фактуре будут указаны категория уязвимости и выделенная для неё компенсация. Точная сумма по каждой категории уязвимости будет определена правительством в ноябре, — отметил Марчел Спатарь.

Как зарегистрироваться на сайте, показано ниже:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.