Платформа compensatii.gov.md будет запущена в среду

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Более половины домохозяйств Республики Молдова получат наибольшую сумму компенсации, так как они будут включены в категорию наиболее энергетически уязвимых. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. По его словам, на помощь не смогут претендовать всего около 20 тысяч семей с высоким уровнем доходов.

Спатарь сообщил, что платформа для регистрации будет запущена в эту среду, а первая компенсация от государства будет предоставлена в декабре за потреблённые в ноябре природный газ и отопление. Граждан призывают заполнить форму энергетической уязвимости, а те, кто этого не сделает, автоматически будут включены в категорию средней уязвимости.

– Если проанализировать данные Национального бюро статистики, то более половины домохозяйств попадут в категорию самой высокой энергетической уязвимости. У нас четыре категории уязвимости и одна категория неуязвимости. Компенсацию получат все четыре категории, но в разном размере. Категория уязвимости будет установлена в зависимости от доли расходов на энергию в бюджете домохозяйства. Учитываться будет не только доход, но и состав семьи. Лица, которые не заполнят эту форму, будут автоматически включены в категорию уязвимости на основании статистических данных, – отметил Марчел Спатарь.

Он допускает, что найдутся граждане, которые попытаются злоупотребить этим механизмом, внося в форму ошибочные данные, однако любые вероятные отклонения сможет отследить социальная инспекция.

– Ни один поставщик не знает профиля потребителя. Государству известно что-то о большинстве гражданах: размер пенсий, зарплат. Информационная система подключена ко всем другим государственным базам данных и проверяет заявления граждан. Если есть очень большая разница, система предупреждает нас. Социальная инспекция может быть предупреждена системой и может проверить. Любая система социального обеспечения может и косвенно оценивать социальное благосостояние домохозяйства. Семьи, имеющие пять и более жилых объектов или объекты недвижимости стоимостью более четырех миллионов леев, автоматически включаются в категорию неуязвимых. Их около 20 тысяч, – добавил министр, передаёт ipn.md.

Спатарь говорит, что платформа в принципе может использоваться государством и для предоставления компенсаций за электроэнергию, однако на первом этапе задача властей – помочь гражданам справиться с ростом тарифов на газ и отопление. Размер компенсации для каждой категории будет установлен решением правительства позднее.