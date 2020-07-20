Планы правительства на эту неделю: подписать соглашение с ЕС и завершить переговоры с МВФ

Планы правительства на эту неделю: подписать соглашение с ЕС и завершить переговоры с МВФ

В среду правительство планирует подписать соглашение с ЕС о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. 

Премьер, однако, отметил, что подписание зависит от сегодняшнего заседания парламента. Если правительство под его руководством будет отправлено в отставку, договор заключен не будет, так как у исполняющего обязанности кабинета министров нет соответствующих полномочий.

В то же время до конца недели правительство планирует завершить переговоры с МВФ о заключении нового меморандума о сотрудничестве. Кику еще раз подчеркнул: кабинет министров не допустит повышения налогов или урезания социальных расходов для граждан.

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