Планы Алайбы на посту министра экономики: Чтобы можно было заказать пиццу и сразу онлайн за неё расплатиться

Планы Алайбы на посту министра экономики: Чтобы можно было заказать пиццу и сразу онлайн за неё расплатиться

Думитру Алайба сообщил на своей странице в социальной сети о планах на посту министра экономики. 

Так, Алайба намерен устранить бюрократические препоны и модернизировать госуслуги для предпринимателей. Не меньше внимания будет уделено онлайн-торговле.

– Хочу, чтобы и в Молдове настал момент, когда мы сможем заказать пиццу онлайн и сразу же там же, онлайн, заплатить за неё. А то 2022 год, а мы всё ходим с наличными. В списке очень много пунктов, – отметил депутат ПДС. 

Алайба также подчеркнул, что не всё сможет быть решено в одночасье, однако заверил, что то, что можно будет сделать за неделю, не будет длиться три месяца.

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