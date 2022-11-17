Планы Алайбы на посту министра экономики: Чтобы можно было заказать пиццу и сразу онлайн за неё расплатиться

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Думитру Алайба сообщил на своей странице в социальной сети о планах на посту министра экономики.

Так, Алайба намерен устранить бюрократические препоны и модернизировать госуслуги для предпринимателей. Не меньше внимания будет уделено онлайн-торговле.

– Хочу, чтобы и в Молдове настал момент, когда мы сможем заказать пиццу онлайн и сразу же там же, онлайн, заплатить за неё. А то 2022 год, а мы всё ходим с наличными. В списке очень много пунктов, – отметил депутат ПДС.

Алайба также подчеркнул, что не всё сможет быть решено в одночасье, однако заверил, что то, что можно будет сделать за неделю, не будет длиться три месяца.

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