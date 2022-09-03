Плановые проверки НАБПП выявили ряд несоответствий в продуктах питания (ФОТО)

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Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с 25 по 30 августа проводили проверки в секторе продуктов животного и неживотного происхождения.

В результате выявленных несоответствий приняты следующие меры: запрет выпуска на рынок нескольких партий сушёных абрикосов и чернослива, кондитерских изделий, винограда, молочных продуктов, куриного мяса; уничтожение партии импортных дынь; уничтожение крупной партии (более 30 000) куриных яиц (наличие Salmonella Enteritidis), пишет moldpres.md.

Агентство рекомендует населению закупать продукты питания только в лицензированных местах. В случае обнаружения несоответствующих продуктов питания или отклонений от положений законодательства о защите прав потребителей граждане могут обращаться по тел.: 022 26 46 43. Зелёная линия: 0 800 800 33.

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