Плановые отключения: узнайте, где не будет воды в среду

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Жильцы домов на улицах 31 Августа, 82, 94-98, 129-141, С. Лазо, 7-17, 2-18, 26, 34, 36, А. Щусева, 106a, 111, 113, М. Чеботарь, 16, 16/1, 18, Коробчану, 16, Букурешть, 98, останутся без воды. Отключения запланированы с 09:00 среды до 06:00 четверга.

Также в эту среду с 09:00 до 20:00 воды не будет в пер. 3 Др. Скиноасей, на улицах Кодру, Скиноаса Вале. С 09:00 до 17:00 водоснабжение будет прервано по следующим адресам: ул. П. Унгуряну, Г. Кришан, Д. Морузь.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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