Плановые отключения: сотни жителей Центра останутся без света

0

По данным поставщика, 26 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 64-66, 89-107, 94, 9001, Г. Кошбук 11, Х. Морий 96A, 112A, 118, 119, 145, М. Эминеску 39, 39A, B, 40-54, Штефана чел Маре 79, 81A, В. Александри 103, 107A, В. Микле 1A, 2, 4, 4A, 9, 11, Вл. Пыркэлаб 38, 38/1, 38/1J, 40, 41 – частично с 08:45 до 16:00. шос. Хынчешть 178-202 – с 09:15 до 18:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.