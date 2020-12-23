Плановые отключения: по каким адресам сегодня не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 178-202 – с 09:20 до 12:20.

ул. Яловень 96A, 98/2 – с 09:00 до 13:00.

ул. Яловень 96V – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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