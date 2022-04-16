Плановые отключения: где сегодня не будет света

Плановые отключения: где сегодня не будет света

Поставщик услуги сообщает, что в эту субботу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В частности, обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Буюканы:

ул. А. Щусева, 119-139, Букурешть, 119, 9999 – с 09:00 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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