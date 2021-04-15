Плановые отключения: где не будет воды в пятницу

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Жители домов на улицах Титулеску, 1-31, 2-12 и Тэбэкэрия Ноуэ останутся 16 апреля без воды. Кроме того, воды не будет на улицах Диминеций, 48, 69, 71, 73 и Пандурилор, 62/1, 62/2, 62/3. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

Также в пятницу с 09:00 до 17:00 воды не будет на улицах М. Дрэган, 30/3, Чокана, 12/1, Бульбоака, 45 и Будэй, 2/3, 2/4. В этот же промежуток времени водоснабжение будет прервано в Колонице, селе Максимовка и в садоводческом товариществе “Izvorul vesel”.

По данным поставщика, с 09:00 до 16:00 также возможны отключения по следующим адресам: Грэдинилор, 60, Романэ, 2/2, 2/3, 4/1, Б. Воевод, 10/2, 10/1, 12, Пушкина, 44/1.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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