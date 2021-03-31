Плановые отключения: где не будет света в последний день марта

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Поставщик услуги сообщает, что в среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки 25, 27, 27 B,V, J, 32/2, 48, 48/1, 48/2 – с 09:00 до 13:00. ул. В. Александри 28 – с 13:00 до 17:00. ул. 31 Августа 64-66, 89-107, 94, 9001, Г. Кошбук 11, Х. Морий 96A, 112A, 118, 119, 145, М. Эминеску 39, 39A, B, 40-54, Штефана чел Маре 79, 81A, В. Александри 103, 107A, В. Микле 1A, 2, 4, 4A, 9, 11, В. Пыркэлаб 38, 38/1, 38/1J, 40, 41 – с 08:45 до 16:00. шос. Хнычешь 178-202 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Руссо 55, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 59/11, 61, 61/4, 61/6, М. чел Бэтрын 9003, П. Заднипру 2/2, 2/6, 4/5, 9002 – с 09:10 до 12:00. ул. И. Виеру 3, 3A, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 8/3, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6, М. чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27B, 9999 – с 09:10 до 16:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Кэлушарь 10-44, 13-41, 65, 8 Марта 37-115, 38-118, Конструкторилор 63-75, 76, Монтанэ 15-19, 20-30 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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