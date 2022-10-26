Плановые отключения: где не будет света 26 октября

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Поставщик услуги сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

ул. Хр. Ботева, 19/1, 19/2 – с 09:00 до 17:00.

бул. Дачия, 31, 37 – с 09:00 до 13:00.

ул. Ашхабад, 3-51, 6-38, Четатя Албэ, 18-36, 25-45, Х. Морий, 1-19, 2-20, Минск, 1-23, 2-8, Мунчешть, 85-107, 111, 117, 174, 999, Пандурилор, 3-17, 8-22, Таллин, 12, 12/1, 21, Ташкент, 1-17, 2-20 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор, 209/1, В. Думбрава, 2-8, 13, 17 – с 09:05 до 12:00.

ул. М. Садовяну, 42/3 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. М. Костин, 12 – с 09:30 до 17:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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