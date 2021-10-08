Плакала на остановке: патрульные помогли заблудившейся школьнице попасть домой

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Накануне вечером карабинеры заметили на остановке на бульваре Дачия плачущую девочку. 10-летняя школьница рассказала, что заблудилась.

Ребёнка посадили в служебную машину и по ориентировочному описанию нашли дом, в котором она живёт. Обеспокоенный отец девочки был во дворе и предпринимал меры по поиску ребёнка.

Как выяснилось, школьница гуляла с матерью и тётей, но в какой-то момент отстала от родственников и потерялась.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает всех граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, а в случае необходимости звонить в службу 112.

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