Плакал и звал маму: патрульные вернули родителям потерявшегося мальчика

Плакал и звал маму: патрульные вернули родителям потерявшегося мальчика

Накануне вечером патруль карабинеров в секторе Чеканы заметил потерявшегося несовершеннолетнего. 7-летний ребёнок плакал и искал маму.

Патрульные расспросили мальчика и узнали имя матери и номер телефона. Обеспокоенного родителя разыскали. Женщина рассказала, что во время прогулки упустила ребёнка из виду. Она от всей души поблагодарила карабинеров и пообещала впредь быть осторожнее.

Если вы заметили людей, находящихся в затруднительном положении, обращайтесь к ближайшему патрулю карабинеров или звоните по номеру 112.

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