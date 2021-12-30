Плакал и звал маму: патрульные вернули родителям потерявшегося мальчика

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Накануне вечером патруль карабинеров в секторе Чеканы заметил потерявшегося несовершеннолетнего. 7-летний ребёнок плакал и искал маму.

Патрульные расспросили мальчика и узнали имя матери и номер телефона. Обеспокоенного родителя разыскали. Женщина рассказала, что во время прогулки упустила ребёнка из виду. Она от всей души поблагодарила карабинеров и пообещала впредь быть осторожнее.

Если вы заметили людей, находящихся в затруднительном положении, обращайтесь к ближайшему патрулю карабинеров или звоните по номеру 112.

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