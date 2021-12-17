«Плахотнюковская акция»: фракция БКС потребовала объяснений по факту выдворения из РМ российских деятелей (ВИДЕО)

«Плахотнюковская акция»: фракция БКС потребовала объяснений по факту выдворения из РМ российских деятелей (ВИДЕО)

Фракция БКС потребовала заслушать на заседании парламента министра иностранных дел, а также глав Пограничной полиции и СИБ по факту выдворения из страны российских политологов и общественных деятелей 10 и 11 декабря.

⁃ Нам хотелось бы узнать, кто был автором этой недружелюбной, негостеприимной, плохотнюковской по своей сути акции, – сказал депутат БКС Константин Старыш.

Парламентское большинство инициативу не поддержало.

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