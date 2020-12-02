Плахотнюк возвращается во власть со всей своей ордой, – Цырдя

Уважаемые сограждане, коллеги, друзья!На ваших глазах происходят вопиющие вещи! Речь о восстановлении преступного Альянса «За евроинтеграцию», который 10 лет грабил и унижал страну!Канду, Санду, Плахотнюк, Филип, Гимпу, Киртоакэ – все они были вместе. Они объединились против Додона на выборах 2016 года. Они объединились на выборах 2020-го.И сегодня они возвращаются во власть…И это будет всерьез и надолго.Фин Плахотнюка Адриан Канду открыто признается, что Плахотнюк сделал всё для победы Санду! И олигарх безгранично рад, что убрал Додона из президентуры.Он вбросил видео с кульком, которое везде продвигали его люди. И Канду открыто говорит про кулек, намекая, что Плахотнюк дал видео! Его СМИ подпевали Санду.Партийные структуры «Про-Молдова» и агентства Плахотнюка (НАРЭ, Нацбанк, Агентство по неподкупности, ГП)и Филипа (5 министров, 200 мэров, куча председателей районов, послы в ЕС) открыто работали на Санду, в чем Филип отрыто признался вчера!Мы 5 лет пишем об этом. Санду играла в одни ворота с Плахотнюком.Он её контролировал через уголовное дело о закупке китайских камер для бакалавра за 7 млн леев( 30 мая 2013). Так же он контролировал Лянкэ (дело по дипломатическим номерам, 30 мая 2013) и Габурича (дело о фальшивом дипломе).
Так и миллиард украли, ВЕМ, аэропорт. И Санду – активный участник этих преступлений. Кстати, уголовное дело по камерам закрыли в декабре 2015-го. То есть, после завершения всех крупных краж!
Теперь он её сделал президентом. И это не просто так, поверьте!
Плахотнюк возвращается во власть вместе со всей его ордой силовиков, прокуроров, министров, депутатов!
Участники кражи миллиарда открыто насмехаются над гражданами, впихнув им сказку про некий кулёк, который Додон не брал, но который оказался весомее убийств, рейдерских атак, арестов оппонентов, концессии аэропорта и 40% территории страны, кражи миллиарда, приватизации всех стратегических предприятий и объектов за гроши (Табачка, «Детский мир», ЦУМ)!
Судьба страны решится на досрочных парламентских выборах.
Прошу вас, взвесьте все «за» и «против», и сделайте правильный выбор…
Очень скоро многие граждане поймут, что их обвели вокруг пальца! Но, возможно, будет поздно.