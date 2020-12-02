Плахотнюк возвращается во власть со всей своей ордой, – Цырдя

Уважаемые сограждане, коллеги, друзья!

На ваших глазах происходят вопиющие вещи! Речь о восстановлении преступного Альянса «За евроинтеграцию», который 10 лет грабил и унижал страну!

Канду, Санду, Плахотнюк, Филип, Гимпу, Киртоакэ – все они были вместе. Они объединились против Додона на выборах 2016 года. Они объединились на выборах 2020-го.

И сегодня они возвращаются во власть…И это будет всерьез и надолго.

Фин Плахотнюка Адриан Канду открыто признается, что Плахотнюк сделал всё для победы Санду! И олигарх безгранично рад, что убрал Додона из президентуры.

Он вбросил видео с кульком, которое везде продвигали его люди. И Канду открыто говорит про кулек, намекая, что Плахотнюк дал видео! Его СМИ подпевали Санду.

Партийные структуры «Про-Молдова» и агентства Плахотнюка (НАРЭ, Нацбанк, Агентство по неподкупности, ГП)и Филипа (5 министров, 200 мэров, куча председателей районов, послы в ЕС) открыто работали на Санду, в чем Филип отрыто признался вчера!

Мы 5 лет пишем об этом. Санду играла в одни ворота с Плахотнюком.

Он её контролировал через уголовное дело о закупке китайских камер для бакалавра за 7 млн леев( 30 мая 2013). Так же он контролировал Лянкэ (дело по дипломатическим номерам, 30 мая 2013) и Габурича (дело о фальшивом дипломе).

Так и миллиард украли, ВЕМ, аэропорт. И Санду – активный участник этих преступлений. Кстати, уголовное дело по камерам закрыли в декабре 2015-го. То есть, после завершения всех крупных краж!