Плахотнюк вбросил новый фейк, чтобы обезопасить своих людей, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Я лопну от смеха, честное слово!

Вчера Платон заявил, что Канду — главный архитектор кражи миллиарда. А депутат Литвиненко (и Грибинча) — люди Плахотнюка.

И что вы думаете?

Сегодня портал Плахотнюка-Канду Paranteze.md бросил в сеть разговор 2 сотрудников вытрезвителя, выдав их за разговор президента с Иваном Чебаном!

Дескать, они обсуждают по открытой связи, как снять Нэстасе с выборов (2018 год).

Подделка настолько грубая, что вызывает сомнения в психическом здоровье авторов. Вот скажите — это голоса Додона и Чебана???

Но задача ясна — перебить заявления Платона! Теперь ТВ 8 и Наташа Морарь должны отрабатывать. Обсуждать эту тему до рвотного рефлекса у электората.

Кстати, почерк Плахотюка виден за версту. Стареет. 😂😂😂

Напомним, что пару недель назад главный прокурор А. Стояногло обвинил Плахотнюка в краже миллиарда. Он же заявил, что кукловод вывел минимум 100 млн долларов.

На второй день нарисовался янычар Плахотнюка — Реницэ. И бросил видео с кульками! ТВ 8 и Журнал крутили 3 недели. Чего не сделаешь, чтобы отмыть Плахотнюка и Канду???

Господа! Вы предсказуемы. И очень тупы. Вы же подставили Литвиненко! Вы должны были включить игнор.

Теперь всем понятно, что Плахотнюк вбросил этот фейк, чтобы обезопасить своих людей!!!

Я в шоке. Занавес.