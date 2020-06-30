Плахотнюк скоро возьмется и за блок “АКУМ”, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Депутат Штефан Гацкан покинул фракцию ПСРМ. Не устоял.

Ранее он признался руководству ПСРМ, что ему предлагали 500 тысяч евро.

Он вроде отказался. Вроде.

Потом господа из “Про-Молдова” перешли к лютому шантажу и угрозам.

Как и в случае с депутатом ДПМ Ефросиньей Грецу.

Похоже, Плахотнюк перешел к плану Б. Разрушение фракций и создание собственного карманного большинства.

Убежден, что скоро он возьмется и за блок “АКУМ”, чьи лидеры открыто злорадствуют в парламенте, говоря о скором выходе еще 2 депутатов из ПСРМ!

Скажем прямо: у Плахотнюка минимум 4-5 “консерв” в блоке “АКУМ”, если не больше.