Плахотнюк объявил о возвращении в молдавскую политику

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Экс-председатель ДПМ принял решение вернуться в молдавскую политику. Об этом он сообщил в интервью одному из местных изданий, подчеркнув, что поводом стала плачевная ситуация в стране. “Я умею решать кризисные ситуации. Приходит моё время”, – заявил Влад Плахотнюк.

Плахотнюк также назвал Майю Санду “истеричным диктатором”, из-за которого страдают люди, оставшиеся без света, без газа и без куска хлеба на столе.

– Такой цензуры, такого ограничения прав не позволяла себе ни одна власть, – отмечает он.

Экс-лидер ДПМ заявил, что готов к диалогу со всеми политиками, желающими выхода Молдовы из кризиса, и пообещал, что ПДС ответит за всё содеянное.

В правительстве прокомментировали заявления Плахотнюка.

– Если господин Плахотнюк намеревается вернуться не только в политику, но и в Республику Молдова, мы его с нетерпением ждём, – заявила пресс-секретарь премьера Анастасия Табурчану.

С аналогичной реакцией выступила депутат ПДС Олеся Стамате.

– Воры кучкуются. Значит, мы на правильном пути. Значит, юстиция медленно, но верно справляется со своими задачами, и им страшно, что они останутся без всего, что незаконно заработали, а в какой-то момент – и без свободы. Если господин Плахотнюк хочет вернуться в политику, приглашаем его вернуться и в страну, где правосудие его уже заждалось, – отметила она.

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