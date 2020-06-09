Плахотнюк лично обзванивает депутатов ДПМ и говорит им: “Будет коалиция с Санду, ее заставят американцы”, – Додон

Плахотнюк лично обзванивает депутатов ДПМ и говорит им: “Будет коалиция с Санду, ее заставят американцы”, – Додон

Владимир Плахотнюк лично обзванивает депутатов Демократической партии и призывает присоединиться к группам Канду и Шора. Беглый олигарх обещает им, что будут созданы новый политический проект и коалиция с Майей Санду. 

– Он говорит им: “Создадим коалицию с Майей Санду, ее заставят американцы. Я сейчас говорю с американцами, и они ее заставят”. Вот что он говорит депутатам ДПМ. Вот что происходит сейчас, – сказал он.

Президент обратил внимание на то, что, если во времена режима Плахотнюка скупались депутаты из оппозиционной ПКРМ для того, чтобы они примкнули к правящей тогда ДПМ, то теперь наоборот – из партии правящего большинства они уходят в оппозицию. Игорь Додон уверен, что это не “жест доброй воли”.

 

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