Плахотнюк и его фин Канду поддерживают на выборах Санду, – Додон

Плахотнюк и его фин Канду поддерживают на выборах Санду, – Додон

Майя Санду заручилась поддержкой на выборах Владимира Плахотнюка и его фина Андриана Канду. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. 

Он также выразил уверенность в том, что бывший лидер ДПМ ответит за все совершённые беззакония – в том числе по делу о банковском мошенничестве.

– Прокуратура работает. Я твёрдо уверен, что у этого дела будет развязка, которой все так ждут, – сказал он. 

Напомним, что сегодня кишинёвская организация партии “Про-Молдова” объявила о поддержке Майи Санду на выборах 1 ноября.

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