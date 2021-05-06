ПКРМ готова продолжать консультации с ПСРМ о создании избирательного блока

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Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам заседания Политисполкома ЦК ПКРМ, состоявшегося сегодня, 6 мая.

Политисполком ЦК ПКРМ постановил поручить председателю партии Владимиру Воронину и секретарям формирования продолжить консультации с представителями ПСРМ о создании избирательного блока на предстоящих парламентских выборах.

Напомним, ранее Партия социалистов призвала все здоровые силы в стране объединиться на предстоящих выборах ради защиты государства.

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