ПКРМ готова продолжать консультации с ПСРМ о создании избирательного блока

ПКРМ готова продолжать консультации с ПСРМ о создании избирательного блока

Об этом говорится в постановлении, принятом по итогам заседания Политисполкома ЦК ПКРМ, состоявшегося сегодня, 6 мая. 

Политисполком ЦК ПКРМ постановил поручить председателю партии Владимиру Воронину и секретарям формирования продолжить консультации с представителями ПСРМ о создании избирательного блока на предстоящих парламентских выборах.

Напомним, ранее Партия социалистов призвала все здоровые силы в стране объединиться на предстоящих выборах ради защиты государства.

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