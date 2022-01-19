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О новой волне заболевания SARS-CoV-2 в РМ

Штамм коронавируса омикрон добрался и до Республики Молдова. Чрезвычайное положение в области здравоохранения в стране продлено до 15 марта.

Явился – не запылился

Новый вид COVID-19, выявленный в Ботсване и в ЮАР в ноябре 2021 года и уже во всю распространяющийся во многих европейских государствах, в начале января добрался и до нашей страны. 11 января директор Национального агентства общественного здоровья Николай Желамски сообщил о первых 16 гражданах РМ, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, из которых девять были непривиты, восемь человек из-за осложнений оказались на больничных койках.

Больше всего случаев (12) было выявлено в Кишинёве, два – в Дурлештах, по одному – в приднестровском регионе и в Страшенском районе. По словам Н. Желамски, у некоторых инфицированных омикроном нет симптомов. Двое из этой категории намерены были вернуться в страны, откуда приехали, но, сдав тест, узнали, что являются носителями нового штамма.

Министр здравоохранения Алла Немеренко на пресс-конференции заявила, что за две-три недели омикрон может стать доминирующим видом в Молдове.

– Штамм омикрон носит спорадический характер, составляет около 10% всех случаев, зарегистрированных в нашей стране, но, вероятно, в ближайшие 2–3 недели ситуация будет совсем иной… Мы распорядились актуализировать национальный клинический протокол, особенно в плане лечения COVID-19, и о карантинных мерах самоизоляции для разных категорий населения (для путешествующих или лиц, контактировавших с инфицированным), – отметила А. Немеренко.

Глава Минздрава также сказала, что к концу минувшей недели была утверждена седьмая редакция протокола лечения больных ковидом. Система здравоохранения Молдовы готовится к пятой волне, в ходе которой прогнозируют высокие показатели инфицирования, учитывая большую заразность омикрон-штамма.

– Из того что мы видим в странах ЕС, омикрон не такой агрессивный по сравнению со штаммом дельта. По нашим совместным с ВОЗ прогнозам, нам не грозит апокалиптический сценарий, но мы, возможно, достигнем 3–4 тыс. случаев заболеваний в день, – предупредила министр.

По нашим совместным с ВОЗ прогнозам, нам не грозит апокалиптический сценарий, но мы, возможно, достигнем 3–4 тыс. случаев заболеваний в день.

Полная койко-готовность

Что касается готовности больниц к приёму пациентов с тяжёлыми и средними формами ковида, то А. Немеренко заверила, что по этому поводу беспокоиться не стоит. В наличии достаточно койко-мест, чтобы госпитализировать всех нуждающихся в стационарном лечении. В случае если в целом по стране будет объявлен оранжевый код эпидемиологической опасности, тогда, помимо ныне действующих, реактивируют ещё 1391 койко-место, 87 из которых – в реанимации. При осложнении ситуации и вступлении в силу красного кода дополнительно планируется задействовать ещё 2000 коек. В общей сложности молдавские больницы смогут принять 4625 инфицированных ковидом пациентов.

По заверениям министра, в медучреждениях, где лечат пациентов, инфицированных COVID-19, достаточно таких препаратов, как ремдесевир и тоцилизумаба, назначаемых больным. Помимо этого, Минздрав намерен закупить уже разработанные таблетки от коронавируса молнупиравир, одна упаковка которого стоит более тысячи леев. По утверждению А. Немеренко, этот препарат будет включён в список компенсированных лекарств и больным за него не нужно будет платить из собственного кармана. На данном этапе проходит процедура регистрации лекарства в Молдове. К тому же необходимо создать запасы этого медпрепарата. Как стало известно, была выдана авторизация на импорт двух партий молнупиравира, а это 6 тыс. упаковок.

Также Минздрав ведёт переговоры с компанией-производителем Pfizer о закупке ещё одного препарата от COVID-19, который предназначен для лечения лёгких и средних форм заболевания. Им бесплатно намерены обеспечить все профильные отделения больниц страны. Контракт о закупке данного препарата должен быть подписан в ближайшие дни.

Анастасия Погодина