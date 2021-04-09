Пятый аукцион по расположению киосков в Кишинёве принесёт в мунбюджет более 16 млн леев

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Сегодня состоялся пятый аукцион на получение права на размещение в столице киосков.

Так, 16,6 млн леев заплатят экономические агенты, которые приобрели сегодня 8 из 9 мест. Срок действия договора на право торговли – 5 лет.

Самым дорогим местом для торговли стал участок, расположенный в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, рядом с мемориальным комплексом “Сынам Родины – Святая Память”: на аукционе за него предложили 4,63 миллиона леев.

Также большие суммы были предложены за размещение киосков в сквере у Кафедрального собора (3,97 млн леев) и в парке “Валя Морилор” (3,69 млн леев).

Миллионы леев идут в бюджет столицы, а не в чей-то карман, как это происходило до сих пор. В городе, где на первом месте закон, всё осуществляется транспарентно, а выигрывает от этого столица, – отметил генеральный примар Ион Чебан.

На нынешнем аукционе были выставлены места, которые ранее другие экономические агенты выиграли, но не оплатили. Место №9 было исключено из конкурса из-за отсутствия претендентов на него.

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