Пятилетний ребёнок во время игры ударился головой о стену и проломил череп

Пятилетний ребёнок во время игры ударился головой о стену и проломил череп

О пятилетнем малыше с переломом костей черепа и гематомой затылочной части головы сообщили медики Рыбницкой больницы.

Выяснилось: вечером ребёнок вместе с мамой и папой находился дома. После ужина он отправился играть в комнату. Перепрыгнув с одного стула на другой, не удержал равновесие, упал и ударился головой о стену.

Родители незамедлительно обратились в больницу. Сейчас малыш проходит лечение, передаёт mvdpmr.org.

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