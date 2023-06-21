Пятилетний ребёнок отравился сиропом от кашля

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С сильной болью в животе в Слободзейскую больницу был доставлен пятилетний малыш.

По словам матери, врач прописал мальчику сироп от кашля. Через несколько дней курс приёма препарата закончился. В бутылочке осталась примерно половина жидкости.

В какой-то момент сын оказался в комнате один. Спустя небольшой промежуток времени он начал жаловаться на боль в животе и признался, что выпил сироп. Женщина сразу же вызвала “скорую”, пишет mvdpmr.org.

В больнице врачи оказали ребёнку необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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