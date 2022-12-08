Пятеро подозреваемых задержаны по делу об обороте наркотиков (ВИДЕО)

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Представители закона задержали наркоторговцев, орудовавших в Молдове и Румынии. В ходе операции была конфискована партия кокаина на 300 000 леев.

Задержанным от 17 до 29 лет. Один из лидеров ОПГ ранее уже привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

Преступная деятельность велась через онлайн-приложения. Участники группировки оптом закупали наркотики из стран Евросоюза: марихуану, гашиш и кокаин. После по зашифрованным каналам связи продавали запрещённые вещества в Интернете.

По ходатайству прокуратуры трое членов преступной группы были заключены под стражу на 30 суток. Ещё двое фигурантов находятся под следствием на свободе.

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