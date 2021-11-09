Пятеро хулиганов напали на двух мужчин и ограбили их (ВИДЕО)

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В начале октября в инспекторат полиции сектора Центр обратились двое мужчин. Они сообщили, что их избили и ограбили.

Потерпевшие рассказали, что, находясь дома, услышали шум. В помещение проникли пять человек, начали угрожать, после чего избили мужчин деревянными досками и похитили сумку с одеждой. Ущерб составил 15 000 леев. Одного из нападавших потерпевшие опознали: с ним у них ранее был конфликт.

Всех подозреваемых удалось задержать, они сознались в нападении. Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит тюремное заключение сроком от 8 до 10 лет.

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