Пятеро граждан Украины и молдаванин пытались незаконно пересечь границу

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Инцидент был зарегистрирован накануне. Пограничники обнаружили пятерых граждан Украины и одного нашего соотечественника, которые пытались незаконно пересечь границу по направлению из соседней страны в РМ.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, благодаря системам наблюдения нарушителей заметили вблизи линии госграницы. Мужчины пытались попасть на территорию Молдовы.

На допросе граждане Украины признались, что из-за войны не могут пересечь границу, поэтому решили сделать это незаконно. Все они запросили убежище в РМ.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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