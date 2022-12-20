Пятеро граждан Украины и молдаванин пытались незаконно пересечь границу

Пятеро граждан Украины и молдаванин пытались незаконно пересечь границу

Инцидент был зарегистрирован накануне. Пограничники обнаружили пятерых граждан Украины и одного нашего соотечественника, которые пытались незаконно пересечь границу по направлению из соседней страны в РМ. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, благодаря системам наблюдения нарушителей заметили вблизи линии госграницы. Мужчины пытались попасть на территорию Молдовы.

На допросе граждане Украины признались, что из-за войны не могут пересечь границу, поэтому решили сделать это незаконно. Все они запросили убежище в РМ.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md