Пять вертолётов из Молдовы задействованы в тушении пожаров в Турции (ВИДЕО)

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Пять вертолётов частной молдавской компании отправились тушить лесные пожары в Турции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

По данным посольства РМ в Анкаре, экипаж состоит из 26 граждан Молдовы и Украины.

МИДЕИ напоминает гражданам Молдовы, оказавшимся в сложной ситуации, что они могут обратиться за помощью в посольство Республики Молдова в Анкаре по номеру + 90 538 687 21 01, а также в Генеральное консульство Республики Молдова в Стамбуле по номеру +90 535 983 01 73.

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