Пять попыток контрабанды пресекли таможенники за выходные

Пять попыток контрабанды пресекли таможенники за выходные

Пять попыток провоза сигарет, автозапчастей и товаров широкого потребления предотвратили сотрудники Таможенной службы за выходные. 

По данным пресс-службы ведомства, первые два случая были зарегистрированы на севере страны, на КПП “Крива” и “Отачь”. В двух автомобилях, направлявшихся на въезд в страну, обнаружили одежду, текстиль и другие товары широкого потребления в коммерческом масштабе. Незадекларированные ткани были также обнаружены таможенниками КПП “Паланка”. Контрабанда была спрятана в отсеке для запасного колеса в машине Nissan Note.

На КПП “Леушень” во время проверки грузовика, который по документам перевозил оливковое масло, была найдена партия незадекларированных автозапчастей. Пятая попытка контрабанды была зарегистрирована в Международном аэропорту Кишинёва. Во время сканирования багажа пассажиров рейса Кишинёв – Лондон были обнаружены 150 пачек сигарет с акцизами РМ.

Все незадекларированные товары были изъяты. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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