Пять пассажиров маршрутки пострадали в результате жуткого ДТП в Тирасполе (ФОТО)

Пять пассажиров маршрутки пострадали в результате жуткого ДТП в Тирасполе (ФОТО)

Авария произошла вчера на перекрестке улиц Карла Маркса и Шевченко.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, Lexus двигался по главной дороге. Водитель маршрутного такси №9А выезжал со второстепенной. Микроавтобус не уступил дорогу и столкнулся с легковушкой.

В результате аварии маршрутка перевернулась, пострадали пассажиры. Пять человек доставлены в больницу: мужчина и четыре женщины.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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