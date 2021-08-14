Пять новых автобусов ISUZU вышли на линии в Кишинёве

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Сегодня в столице были выпущены на маршруты первые 5 единиц из партии 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, который принял участие в церемонии запуска.

Автобусы отправились на линии: №5 (бул. Куза-Водэ – ул. Буковиней), №19 (ул. Валя Кручий – Московский проспект) и №26 (ул. Л. Деляну – ул. Дойна).

Согласно контракту, в ближайшее время будет доставлены ещё 28 единиц ISUZU, остальные прибудут в Кишинёв до конца года. Новые транспортные единицы прошли все технические проверки, они зарегистрированы и готовы к запуску на маршруты, – сказал Чебан.

По словам генпримара, автобусы соответствуют высочайшим стандартам качества, оснащены системой кондиционирования воздуха, системой внутреннего и наружного видеонаблюдения, низким полом с выдвижной платформой, что обеспечивает комфортное передвижение всех жителей города.

Стоимость закупки партии из 100 автобусов составляет около 12,5 млн евро. Гарантийный срок на новые автобусы составляет 6,5 лет, в течение которых производитель также обеспечивает их техническое обслуживание, – отметил Ион Чебан.

Напоминаем, что в этом году примария также закупила партию из 58 автобусов с пробегом моделей MAN, VOLVO и VDL из Норвегии и Нидерландов, предназначенных для пригородов столицы. 28 из них уже поступили, 11 распределены по пригородным маршрутам.

Стоит отметить, что до приобретения партии транспортных средств на балансе у городского автобусного парка было 125 единиц транспорта, 53 из них находились в удовлетворительном состоянии, а 15 были списаны. Эти транспортные единицы будут постепенно заменяться новыми приобретёнными автобусами.

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