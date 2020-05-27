Пять министров находятся на самоизоляции (ВИДЕО)

Пять министров находятся на самоизоляции (ВИДЕО)

Министры, принимавшие участие в заседании с депутатами Демократической партии, на котором присутствовал и заразившийся коронавирусом Евгений Никифорчук, сдали тесты на COVID-19. Результат отрицательный, но, учитывая инкубационный период, все они находятся на самоизоляции. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил глава МВД Павел Войку. 

– Они работают дистанционно, мы проводим онлайн-конференции. Уверен, что они будут соблюдать все нормы. Тесты у всех пятерых отрицательные, – сказал он. 

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