Пять медучреждений будут оснащены современным оборудованием при поддержке Японии

Пять медучреждений будут оснащены современным оборудованием при поддержке Японии

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предоставит министерству здравоохранения грант в размере одного миллиарда японских иен (около 7 миллионов евро) для оснащения пяти больничных учреждений в нашей стране современным медицинским оборудованием.

По сообщению Минздрава, сегодня подписано Грантовое соглашение на реализацию Национальной программы консолидации медицинской системы, передает moldpres.md.

Так, при безвозмездной финансовой поддержке правительства Японии пять государственных медико-санитарных учреждений будут оснащены современным медицинским оборудованием. Это Институт скорой помощи, Республиканская клиническая больница им. Тимофея Мошняги, Институт матери и ребенка, Онкологический институт и Городская клиническая больница «Святая Троица».

Финансовая помощь оказывается в целях улучшения диагностических и лечебных возможностей населения.

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