Пять экс-сотрудников строительной компании оказались на скамье подсудимых за махинации

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование и передала в суд дела пятерых бывших сотрудников строительной компании.

Согласно материалам, инвестиции потенциальных владельцев квартир использовались не по назначению, а в личных целях обвиняемых. Инвесторов вводили в заблуждение и препятствовали регистрации недвижимости в кадастровом органе. Экономический агент также не выполнил свои обязательства перед банком. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что обвиняемые подделывали бухгалтерские документы и скрывали отчётную информацию, что в конечном итоге привело к банкротству компании.

На данный момент прокуратура наложила арест на имущество ответчиков на общую стоимость около 7 млн леев. Обвиняемым в мошенничестве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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