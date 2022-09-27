Пять депутатов ПДС отправились в США на 12 дней для обмена опытом

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Пять депутатов ПДС будут находиться с визитом в Соединённых Штатах Америки с 27 сентября по 8 октября. Виталий Жакот, Марианна Кушнир, Анжела Мунтяну-Пожога, Марчела Адам и Александр Трубка участвуют в программе академического и профессионального обмена «Открытый мир», финансируемой и организованной Конгрессом США в сотрудничестве с Американским советом по международному образованию в Республике Молдова.

Целью программы является содействие взаимопониманию и сотрудничеству между Соединенными Штатами Америки и Республикой Молдова посредством обмена профессиональным опытом в различных областях интересов и взаимодействия с американскими политическими лидерами, говорится в пресс-релизе парламента.

Расходы на проезд, страховку, проживание, транспорт на территории США, а также питание во время пребывания на территории Штатов покрываются организаторами программы.

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