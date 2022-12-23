Пять человек задержаны за незаконную вырубку леса. Ущерб оценили почти в миллион леев

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После десятков обысков правоохранители задержали пять человек по делу о незаконной вырубке лесов. Причинённый государству ущерб составил около миллиона леев.

Факты нарушений выявили в районах Леова, Страшены, Яловены, Оргееве. Среди задержанных – главы лесхозов и лесничие, выдававшие ложные отчётные документы на незаконную вырубку.

Древесину продавали в основном хозяйствующим субъектам по 1000-1200 леев за складометр, которые затем перепродавали её конечным потребителям по 1800 леев. Полученная незаконным путём прибыль распределялась между сотрудниками компаний.

Следственные действия продолжаются.

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