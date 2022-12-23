Пять человек задержаны за незаконную вырубку леса. Ущерб оценили почти в миллион леев

Пять человек задержаны за незаконную вырубку леса. Ущерб оценили почти в миллион леев

После десятков обысков правоохранители задержали пять человек по делу о незаконной вырубке лесов. Причинённый государству ущерб составил около миллиона леев.

Факты нарушений выявили в районах Леова, Страшены, Яловены, Оргееве. Среди задержанных – главы лесхозов и лесничие, выдававшие ложные отчётные документы на незаконную вырубку.

Древесину продавали в основном хозяйствующим субъектам по 1000-1200 леев за складометр, которые затем перепродавали её конечным потребителям по 1800 леев. Полученная незаконным путём прибыль распределялась между сотрудниками компаний.

Следственные действия продолжаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md