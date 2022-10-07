Пять человек задержаны НАЦ за махинации с ипотечным имуществом

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Двое сотрудников банка и трое администраторов были задержаны в ходе сегодняшних обысков, проведённых НАЦ. Подозреваемые проходят по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По материалам следствия, группа вышеуказанных лиц организовала мошенническую схему по присваиванию заложенного или ипотечного имущества у бывших клиентов банка. Так, несколько заложенных активов были проданы по заниженным ценам лицам, знакомым членам преступной группировки. По данным правоохранителей, общий ущерб оценивается в десятки миллионов евро.

Подозреваемые задержаны на 72 часа, разбирательство продолжается.

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