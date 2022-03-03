Пьяный житель столицы решил попугать начальство гранатой

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Сегодня утром в полицию обратилась жительница столичного сектора Центр. Женщина сообщила, что нашла у сына предмет, похожий на гранату.

К месту происшествия были направлены специализированные службы. 38-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, разъяснил, что собирался на работу и хотел таким образом напугать начальство за задержку по выплате зарплаты.

Специалисты изъяли гранату и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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