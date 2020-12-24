Житель столицы до смерти избил жену. Ему грозит 15 лет тюрьмы

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55-летний кишинёвец проходит по делу о причинении вреда здоровью, повлекшем смерть.

Подозреваемый обратился в полицию 18 декабря и сообщил, что нашёл свою 55-летнюю супругу без признаков жизни. Как было установлено, смерть женщины наступила от полученных ударов по голове и телу.

Выяснилось, что накануне трагедии супруги распивали алкоголь, в процессе между ними возник конфликт. Мужчина избил жену, а утром обнаружил, что она мертва.

По факту домашнего насилия, повлекшего смерть, было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит заключение на срок от 12 до 15 лет.

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