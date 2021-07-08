Пьяный за рулём: в Кагульском районе задержали “весёлого” водителя (ВИДЕО)

Пьяный за рулём: в Кагульском районе задержали “весёлого” водителя (ВИДЕО)

В селе Пашканы Кагульского района сотрудники НИОБ попытались остановить водителя Dacia, однако мужчина проигнорировал требование правоохранителей и продолжил путь.

Вскоре машину нарушителя удалось остановить. За рулём находился 36-летний житель Оргеевского района в состоянии опьянения. Тестирование показало 1,17 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Патрульные отстранили мужчину от управления.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили 10 пьяных водителей на дорогах страны.

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